Lyon : quatre passants agressés place des Cordeliers

Trois hommes en état d'ivresse, dont deux avaient un casier judiciaire, ont agressé quatre passants le 13 décembre dernier place des Cordeliers à Lyon.

En état d’ivresse, trois hommes ont été interpellés le 13 décembre dernier à 1h30 place des Cordeliers. Ils venaient d'agresser quatre passants qui circulaient à pied rue de la République. Deux victimes ont reçu 3 jours d'ITT. L’exploitation vidéo permettait de confondre deux des trois mis en cause, qui était déjà connus des services de police (11 et 7 antécédents judiciaires). L'un des auteurs a été laissé libre, les deux autres ont été présentés au parquet le 14 décembre. Ils ont été condamnés à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et 6 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi que 105 heures de travail d'intérêt général pour “violences aggravées”.