Lyon : le dealer livrait la drogue en scooter

Un individu a été arrêté dans le 8e arrondissement de Lyon, dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Il livrait la drogue en scooter.

Quatre personnes ont été interpellés ce 23 septembre à Lyon, dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants implanté dans la rue Villon dans le 8e arrondissement. Trois des mis en cause ont été identifiés comme des clients, Le 4e est soupçonné d'être le vendeur. Il a été interpellé en possession de 80 euros et de sept barrettes de résine de cannabis. La fouille de son scooter a permis de découvrir treize barrettes de résine de cannabis sous la selle et trois sachets d'herbe. La perquisition de son domicile a permis de découvrir 680 euros en liquide. Il a reconnu se livrer au trafic de stupéfiants depuis deux mois.

Les trois clients ont été laissés libres avec rappel à la loi. Le vendeur sera présenté au parquet ce jeudi.