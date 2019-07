Lyon : l'arnaque au faux accident se retourne contre eux

Deux hommes ont essayé d'extorquer 130 euros à un skateboarder de 19 ans en prétextant que sa planche avait causé la chute des lunettes de l'un d'eux.

Ce lundi à 23h, avenue Jean Jaurès, deux hommes âgés de 22 ans (2 antécédents judiciaires) et 28 ans (10 antécédents judiciaires) ont été arrêtés. Un homme de 19 ans venait d'être déséquilibré en skateboard et sa planche venait de glisser vers le plus âgé des deux suspects. En ramassant le skateboard, ce dernier provoquait volontairement la chute de ses lunettes. Pour compenser cette chute les deux mis en cause réclamaient ensuite 130 euros à la victime sous peine de s’en prendre à lui. Le jeune homme de 19 ans s’apprêtait à les retirer quand les policiers municipaux sont arrivés sur place.

En garde à vue, ils ont nié les faits. L’enquête permettait d’établir que le plus jeune des mis en cause avait fourni une fausse identité, se sachant recherché pour des faits d’évasion commis à Bourg-en-Bresse (01). Le plus âgé était laissé libre, les faits n’ayant pu lui être imputés. L’autre va être présenté au parquet ce mercredi.