Lyon : ivres et nus, ils brisent la fenêtre de leur voisin

Ivres, trois hommes nus ont été arrêtés sur un balcon du 8e arrondissement de Lyon après avoir brisé la fenêtre de leur voisin.

Vision surprenante pour un habitant du 8e arrondissement, qui dans la soirée de ce dimanche a aperçu trois de ses voisins entièrement nus sur leur balcon. Ivres et particulièrement bruyants, l’homme a dégainé son téléphone portable pour filmer les trois individus qui n’ont guère apprécié être au centre de l’attention. Immédiatement, ils ont répliqué en lui lançant un projectile, brisant la fenêtre de son appartement. Selon le Progrès, la police est intervenue, a interpellé et placé les trois nudistes en garde à vus pour exhibition sexuelle et dégradations.