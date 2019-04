Lyon : ils s'attaquent à une prostituée, des clients s'interposent

Deux Lyonnais ont été interpellés mardi. Ils sont suspectés de s'être attaqués à une prostituée, mais aussi à des clients qui se sont interposés. L'un des hommes serait à la tête d'un réseau de prostitution.

Le 6 avril, deux individus ont commis des violences, porté des coups de couteau à des victimes. Parmi elles, une prostituée qui a été blessée à la cuisse (2 jours d'ITT). Ils ont également dégradé le fourgon de cette dernière, ainsi que le véhicule d'une autre prostituée où s'est réfugiée la première. Deux clients se sont interposés et ont reçu également des coups selon la police. Le premier a reçu 8 jours d'ITT, le second 30).

L'enquête a permis de remonter jusqu'à deux suspects interpellés mardi soir. Il s'agit d'un Lyonnais de 28 ans (2 antécédents judiciaires) et un autre de 27 ans (sans antécédent). Selon la police, l'enquête a permis d'établir que l'un des hommes serait à la tête d'un réseau de prostitution et que trois femmes de prostituaient pour son compte depuis 2014. Il a reconnu avoir porté un coup de poing et "dégradé légèrement un véhicule". L'autre homme a nié les faits. L'enquête continue.