Lyon : ils mettent le feu à des poubelles rue de la Barre

Trois individus ont été interpellés rue de la République à Lyon. Ils venaient de mettre le feu à des poubelles rue de la Barre.

Mardi 26 février, minuit passé, des individus domiciliés à Vaulx-en-Velin mettent le feu à des poubelles rue de la barre. L'incendie va causer des dégâts au mur d'un commerce à proximité. Les opérateurs du centre de vidéo-protection de la ville de Lyon vont repérer trois personnes qui sont interpellées vers 00h50, rue de la République.

Déjà connus des services de police pour 13, 4 et 2 antécédents judiciaires, deux des individus ont reconnu les faits et ont mis hors de cause le troisième. Deux d'entre eux seront présentés au parquet ce 27 février.