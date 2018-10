Lyon : attention aux faux livreurs, mais vrais voleurs

Il y a actuellement une recrudescence de vols par ruse sur la métropole de Lyon. On connaissait ceux qui se faisaient passer pour des policiers, agents EDF ou plombiers. Désormais, certains voleurs font croire qu'ils sont livreurs.

Les vols par ruse se multiplient en France, et les premières victimes sont les personnes âgées. En septembre, les forces de l'ordre sont parvenues à mettre la main sur une bande qui se faisait passer pour des plombiers ou des policiers pour dépouiller leurs victimes. Aujourd'hui, la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône, invite les citoyens à faire attention à ceux qui se feraient passer pour des faux livreurs. Lundi 29 octobre, entre 14h55 et 15h15, à Villeurbanne, un individu s'est présenté au domicile d'une dame de 91 ans, prétextant qu'il devait lui livrer un colis. Il lui a alors demandé sa carte bleue pour payer cette livraison et est reparti avec le moyen de paiement. L'individu est recherché par les forces de l'ordre. Il est impératif de rester vigilant face à toute personne inconnue qui se présenterait à son domicile, d'éviter de les laisser entrer, ou de lui remettre des moyens de paiement. Début octobre, nous vous expliquions comment reconnaître une vraie carte de police (lire ici). Les personnes âgées sont aujourd'hui les cibles prioritaires de ces vols par ruse.