Lyon 7e : il fait une fausse déclaration d'enlèvement pour cacher son vol

Un homme de 30 ans a été interpellé ce lundi pour avoir dénoncé un faux enlèvement pour cacher son vol dans un restaurant du 7e arrondissement de Lyon.

Un Lyonnais de 30 ans a été interpellé le 6 novembre dernier à 10h30 lors de sa présentation au service enquêteur. Le matin vers 06h25, il dénonçait un enlèvement commis par trois individus. L’un d’eux l’aurait menacé avec une arme de poing et contraint à dérober le contenu du coffre-fort d’un restaurant situé dans le 7e arrondissement de Lyon où il travaillait en qualité d’agent de maintenance. Plus tard, il revenait sur ses déclarations, expliquant avoir menti et reconnaissait avoir commis le vol de 2 300 euros et de 1 000 euros en chèque- restaurant en état d’ivresse. Il a reconnu les faits et va être présenté au parquet ce jeudi pour “fausse déclaration d’enlèvement et vol”.