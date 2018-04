La police enquête sur un décès en plein centre de Lyon

Un jeune homme de 20 ans a été retrouvé gisant au sol ce dimanche matin dans le 1er arrondissement de Lyon.

Un drap blanc tacheté de sang recouvrant un corps inerte. Il est un peu plus de huit heures ce dimanche matin quand la police arrive rue Grobon, dans le 1er arrondissement de Lyon. Un corps gît au sol, où un jeune homme de 20 ans vient de s'éteindre. Une demi douzaine de policiers et deux véhicules bloquent l'accès à la rue Grobon, alors qu'un autre effectue les constatations près du corps. A l'hôtel de police, on refuse de s'exprimer sur l'enquête, qui "suit son cours", selon la formule consacrée. Une personne a été placée en garde à vue, nous a précisé une source policière dans l'après-midi.