Grand Lyon : ils incendient les poubelles, caillassent des pompiers

Alors que les ordures s'entassent dans les rues de la métropole de Lyon, suite à la grève des éboueurs, à Rillieux-la-Pape trois mineurs ont été interpellés après avoir mis le feu à des poubelles.

Les 1er et 2 avril, trois mineurs ont été interpellés à Rillieux-la-Pape. Selon la police, le 1er avril, ils venaient d'incendier des poubelles et de jeter des cailloux sur les pompiers venus éteindre le feu. Ce jour-là, deux ont été interpellés alors qu'ils tentaient d'incendier de nouveaux containers. Le troisième a pris la fuite avant d'être identifié et arrêté le lendemain. Un des mineurs a reconnu les faits, les deux autres ont nié. Ils seront présentés au parquet ce mercredi.

Ces incendies arrivent dans un contexte où les ordures s'entassent dans les rues de la ville de la métropole de Lyon depuis le 19 mars, suite à la grève des éboueurs. Interrogé par Lyon Capitale, le maire de Rillieux, Alexandre Vincendet confie : "Ce week-end, j'ai eu des barricades faites avec des poubelles en feu pour tendre des guets-apens aux forces de l’ordre et de secours" (lire son interview ici).