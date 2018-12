Genève attaque de nouveau la centrale nucléaire du Bugey

Après une première plainte classée sans suite en 2017, la ville et le canton de Genève ont reporté plainte contre la centrale nucléaire située dans l’Ain.

Selon le Dauphiné libéré, le gouvernement cantonal et la municipalité de Genève ont décidé de déposer conjointement une plainte contre X au pénal. Les Suisses s'inquiètent de la proximité (80 km) de la 2e plus vieille centrale nucléaire de France. Il s'agit de leur 2e plainte après celle déposée en mars 2016. À l’époque, le parquet de Paris a déclaré que son Pôle santé publique avait été saisi et qu'une enquête préliminaire état ouverte pour “mise en danger d'autrui et pollution des eaux”. Finalement, la justice avait décidé de ne pas donner suite, estimant que les faits n'étaient pas assez caractérisés.

Contrairement à Lyon, la ville de Genève siège dans la commission locale d'information (CLI) de la centrale nucléaire du Bugey. En septembre la métropole de Lyon, via son président David Kimelfeld, a assuré qu'elle allait demander d'intégrer “dans les plus brefs délais” la CLI de la centrale située à 44 kilomètres de Lyon.