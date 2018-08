Drôme : pressé d'aller se coucher, il roule à 178km/h au lieu de 80

Plutôt que de gagner du temps, le conducteur a écopé d'une suspension de permis de six mois, d'une amende et d'un retrait de six points.

La réforme d'Edouard Philippe n'a vraisemblablement pas convaincu tous les conducteurs. Vendredi dernier, un chauffeur a été controlé à 178km/h sur une route départementale de la Drôme désormais limitée à 80km/h, rapporte Le Dauphiné. Les faits se sont déroulés près du rond-point de Saint-Pantaléon-Les-Vignes, à quelques kilomètres de Nyons. Son véhicule, une Opel Astra, a immédiatement été intercepté par des gendarmes, postés sur place. Le conducteur, âgé de 27 ans, a reconnu sa faute et a expliqué à la gendarmerie qu'il était "pressé de rentrer chez lui pour se coucher", indique le quotidien. Six points lui ont été retiré de son permis, suspendu pour six mois. Le chauffeur se verra également infligé d'une amende. Sa voiture a pour l'instant été immobilisée et placée à la fourrière. Le tribunal de police de Valence a pris l'affaire en charge et délibérera en octobre prochain.