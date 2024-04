L'OL affronte Brest ce soir

Les Lyonnais reçoivent Brest ce dimanche 14 avril pour la 29e journée de Ligue 1.

L'OL va-t-il enfin dépasser le milieu de classement ? Les joueurs de Pierre Sage reçoivent Brest, second du classement ce soir au Groupama Stadium. "Il s'agit de la première rencontre d'une série relevée pour nos Lyonnais, qui affronteront ensuite Paris, Monaco et Lille", précise le club. En cas de succès, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers pourraient grimper à la 7ème place. L'Europe pourrait être à portée de main !

Une rencontre qui se déroulera sans le défenseur central Duje Caleta-Car, qui a écopé d'un match de suspension par la commission de discipline de la LFP.

Plus de 45 000 supporters sont attendus à Décines.