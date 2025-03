Coup de couteau à Villefranche : que s'est-il passé ?

Un homme d'une quarantaine d'années a été touché à la carotide en plein centre-ville de Villefranche-sur-Saône ce samedi en fin d'après-midi. Deux femmes ont été arrêtées.

Une scène impensable en plein centre-ville à cette heure de la journée. Ce samedi 29 mars peu avant 16h, un homme de 43 ans s'effondre, touché au cou lors d'une agression à l'arme blanche, au numéro 637 de la rue Nationale à Villefranche-sur-Saône.

Selon les informations de nos confrères du Progrès, un jeune homme de 19 ans a prodigué les premiers secours à la victime, touchée à la carotide, avant l'arrivée des pompiers. Elle a ensuite été transportée en état d'urgence absolue à l'hôpital Édouard-Herriot, sous escorte policière.

La victime a perdu beaucoup de sang sur le trottoir. Toujours entre la vie et la mort en début de soirée, le quarantenaire devait être opéré.

Après l’agression d’une grande violence qui a été commise aujourd’hui à Villefranche-sur-Saône, la Préfète Fabienne BUCCIO remercie les effectifs de la @PoliceNat69 qui ont rapidement interpellé deux suspects ainsi que les équipages du @SDMIS69, du @SamuDeLyon et les citoyens qui… https://t.co/2vCosQNG4Q — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 29, 2025

Deux femmes interpellées

Un peu moins d'une heure après le drame, vers 16h55, les forces de police ont interpellé deux femmes. Soupçonnées d'être à l'origine de l'agression, elles se situaient à environ 700 mètres du lieu de l'agression.

"Elles ont été placées en garde à vue pour tentative de meurtre", a annoncé au Porgrès la procureure de Villefranche-sur-Saône, Séverine Desgranges. Originaires de Villefranche, les deux suspectes sont âgées d'une vingtaine et d'une trentaine d'années et sont inconnues des services de police. Le motif de l'agression reste inconnu et le couteau, toujours recherché. Une enquête a été ouverte.

Plus tard dans la soirée, la Préfète de région Fabienne Buccio a tenu à saluer les effectifs de police, les pompiers et le Samu qui se sont rendus sur place, ainsi que "les citoyens qui ont porté secours à la victime".