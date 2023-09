Ils l’ont dit… seulement sur Lyon Capitale

Petites phrases et déclarations, seulement entendues sur Lyon Capitale. Retour à la situation d'avant Covid pour les petites et moyennes entreprises lyonnaises.

"Au premier semestre 2023, plus de 40 % de procédures collectives ont été enregistrées au tribunal de commerce de Lyon."

Frank Lebel, secrétaire général de la CPME du Rhône (Con fédération des petites et moyennes entreprises).

Frank Lebel, secrétaire général de la CPME du Rhône

Retour donc à la situation avant le Covid pour les petites et moyennes entreprises lyonnaises (98,5 % d’entre elles ont moins de dix salariés). Après trois ans de "quoi qu’il en coûte", les défaillances (liquidations, sauvegardes et redressements) ont augmenté. Lyon renoue avec les restructurations d’entreprise, notamment les “zombies” qui ont bénéficié d’un sursis grâce aux aides publiques et celles qui ne peuvent pas rembourser leur PGE.

Pour aller plus loin : l'entretien vidéo "6 minutes chrono" de Lyon Capitale, avec Frank Lebel.