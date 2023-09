Lyon : ils ont osé le dire !

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

Au menu : Grégory Doucet, maire de Lyon, Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon , Thomas Dossus, sénateur EÉLV, Sébastien Michel, maire LR d’Écully, Gautier Chapuis, adjoint à la Ville de Lyon chargé de l’alimentation.

“Les habitants de nos quartiers veulent la République”,

assure Grégory Doucet dans une tribune signée avec d’autres élus locaux. Ils appellent l’État à revoir sa politique dans les banlieues après les émeutes de cet été.

“Combien faudra-t-il encore d’attaques contre le peuple arménien pour que la communauté internationale réagisse ? Combien de morts ?”,

s’inquiète Laurent Wauquiez. Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’était rendu au Haut-Karabagh cet été.

“Il y a le réseau tel qu’on l’a présenté en 2021 mais il y a ensuite la réalité du terrain et l’on a dû faire des aménagements”,

concède Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon qui porte les Voies lyonnaises. La majorité écologiste estime qu’une trentaine de kilomètres de pistes cyclables sont rendus incertains par des oppositions politiques.

“Bizarrement, on reçoit moins d’applaudissements quand on dit la même chose dans le même hémicycle”,

a ironisé le sénateur EÉLV Thomas Dossus après le discours très écologiste du roi Charles III au Sénat.

“Un président ne devrait pas dire ça”,

s’est étranglé Sébastien Michel, maire LR d’Écully, après qu’Emmanuel Macron a rappelé que la “taxe foncière qui augmente, ce n’est pas le gouvernement, c’est votre commune”.