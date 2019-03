Zazie, Caravan Palace et Clara Luciani au festival Les Belles journées

Le 6 et 7 septembre 2019 aura lieu à Bourgoin-Jallieu la 5e édition du festival Les Belles journées. L’occasion de découvrir des artistes comme Zazie, Caravan Palace, Clara Luciani ou encore Hoshi.

Le festival Les belles journées revient pour une cinquième édition. Après un quatrième festival dont les deux soirées étaient sold out, le parc des Lilattes de Bourgoin-Jallieu va ouvrir de nouveau ses portes. On retrouvera les 6 et 7 septembre, une programmation d’artistes reconnues et d’espoirs de la chanson française. Ce sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir Zazie et Caravan Palace des artistes incontournables du paysage musical français. Tout aussi talentueuses, Clara Luciani et Hoshi viendront représenter le nouveau visage de la musique hexagonal. Et ce n’est pas terminé deux autres noms seront prochainement dévoilés pour compléter le programme.

Vendredi 6 septembre

Caravan Palace le groupe français à l’électro swing envoûtant vous fera danser sur des rythmes aux influences swing et jazz manouche. Tout cela mélangé aux sonorités électroniques qui font leur succès. Ils sont d’ailleurs de retour depuis le 8 février avec nouveau single, Miracle. Un titre qui annonce un nouvel album sur lequel les festivaliers des Belles journées auront la chance de se laisser transporter.

Clara Luciani, “la nouvelle perle pop française” comme la décrivent les Inroks, vous emmènera dans son univers pop rock à la poésie enivrante. Clara Luciani c’est une voix, un style, mais aussi et surtout une écriture à l’image des grands noms qui ont fait la chanson française. Une artiste que vous pourrez découvrir en live.

Samedi 7 septembre

À bientôt 30 ans de carrière Zazie à derrière elle des succès aussi populaires que les émissions auxquels elle a participé. La chanteuse française reprend sa tournée pour son dernier album Essenciel (disque de platine) où l’on retrouve le tube Speed.

C’est sûrement une carrière aussi prometteuse qui attend Hoshi . Étoile en japonais, c’est le nom de cette jeune musicienne. Laissez-vous porter par sa voix dans un voyage lunaire lors du live qui aura lieu sur la scène du festival Les belles journées.

En attendant, vous pouvez découvrir ces artistes sur différentes plateformes de diffusion audio ou sur des sites d’hébergement vidéo.

