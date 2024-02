West Side Story, le chef-d’œuvre de la comédie musicale à Lyon 

Comédie musicale iconique qui tourne actuellement dans le monde entier, West Side Story fait une escale à Lyon dans une version réactualisée.

Avec une nouvelle équipe – plus de vingt musiciens d’orchestre et trente-quatre artistes sur scène –, le metteur en scène new-yorkais Lonny Price fait revivre les chorégraphies originales de Jerome Robbins créées sur la musique de Leonard Bernstein avec des chansons et dialogues originaux en anglais, surtitrés en français.

West Side Story © Johan Persson

La pièce plonge les spectateurs dans le New York de 1957 alors qu’éclate une guerre entre deux bandes rivales : le gang des Jets – fils d’immigrés de la classe ouvrière blanche – qui parcourt son territoire en claquant des doigts à la recherche du gang des Sharks, constitué de Portoricains.

West Side Story © Johan Persson

Dans ce décor poussiéreux et fiévreux où chacun rêve d’une vie meilleure, naît une histoire d’amour impossible entre Marie et Tony qui les mènera au final tragique.

West Side Story - Mise en scène Lonny Price – Du 21 au 25 février, à l’Amphithéâtre, salle 3000 – www.ccc-lyon.com