La Région va investir 3 millions d’euros pour la réhabilitation et l’aménagement du Campus de La Métare à Saint-Étienne, près de Lyon. À terme, le campus accueillera 500 nouveaux étudiants dès septembre 2025.

L’École Centrale de Lyon et son école interne, l’ENISE, vont faire peau neuve. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a en effet annoncé investir 3 millions d’euros dans "la réhabilitation et l’aménagement" du Campus de La Métare à Saint-Étienne près de Lyon. Dès 2025, le campus pourra accueillir 500 nouveaux étudiants.

4 000 m² supplémentaires sur le campus

Résultat du partenariat entre la Région et les quatre écoles composant le Collège d’Ingénierie Lyon-Saint-Étienne, ce financement permettra l’extension du Campus de La Matère de 4 000 m2 supplémentaires qui pourront accueillir les cycles préparatoires aux cursus ingénieurs, les trois années de Bachelor mutations technologiques et industrielles. Le campus stéphanois passera donc de 1 000 a environ 1 600 étudiants en 2030.

Le campus bénéficiera d’une "réhabilitation thermique globale" ainsi qu’un désamiantage et des "opérations de décloisonnement et re-cloisonnement." Le coût des travaux s’élève à 9 millions d’euros. 3 millions d’euros seront apportés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et également par la Métropole de Saint-Étienne. La somme restante sera apportée par les propres fonds de Centrale Lyon.