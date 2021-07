Villeurbanne : nouvelle édition du Summer Camp au cinéma Le Zola, tout ce qu'il faut savoir

Pour la deuxième année consécutive, le cinéma Zola propose jusqu'au 3 août un "Summer Camp" riche en longs-métrages, au coeur de Villeurbanne.

Depuis le 23 juin, l'exclusive salle de la commune renouvelle son offre estivale, engendrée par la crise sanitaire en 2020. On peut y visionner un catalogue varié, entre sorties récentes et archives cinématographiques. Se succèdent des séances dans l'enceinte du Zola et en plein air disséminées à Villeurbanne.

Cette semaine, on retrouve une soirée spéciale David Robert Mitchell, réalisateur du thriller psychologique américain It Follows (2014), mais aussi le long-métrage d'animation japonais signé Hayao Miyazaki Mon voisin Totoro (1988).

Jeudi 8 juillet débutent également les séances en plein air, avec le premier film de Manele Labidi, Un divan à Tunis (2019), qui lui avait valu une nomination aux César. La projection aura lieu à La Ferrandière, dans le complexe sportif du terrain Lafontaine.

Une initiative réitérée après la réussite de l'édition 2020

"C’était un succès l’année dernière, c’est pour ça qu’on a voulu le reconduire ; pas seulement au niveau des entrées mais surtout en raison des échos du public qu’on a eu", commente Viktoria Müller, chargée de gestion administrative au Zola. C'était dans le contexte de la sortie du premier confinement que l'idée était née, l'année passée. Avec près de dix mois de fermeture entre octobre et mai, cette nouvelle édition semble nécessaire.

Pourtant, Viktoria Müller insiste : "Ce n'est pas tellement une question économique : on a vraiment envie de retrouver notre public et de lui proposer une programmation intéressante, qui donne envie". D'autant plus que le cinéma a bénéficié d'un partenariat avec la municipalité ; les séances en plein air sont gratuites pour tous les spectateurs. Quant aux Villeurbannais, ils sont exemptés de frais pour les films grands publics en salle.

Les projections du 6 au 11 juillet (retrouvez le programme complet ici) :

Mardi 6

16h30 : Les 2 Alfred de Bruno Podalydès (France, 2021)

18h30 : It Follows de David Robert Mitchell (Etats-Unis, 2014)

20h45 : Under the silver lake de David Robert Mitchell (Etats-Unis, 2018)

Mercredi 7

14h : Mon Voisin Totoro de Hayao Miyazaki (Japon, 1988)

16h : Wendy de Benh Zeitlin (Etats-Unis, 2020)

18h30 : Médecin de nuit de Elie Wajeman (France, 2021)

20h30 : Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni (Etats-Unis, 1970)

Jeudi 8

18h30 : Médecin de nuit de Elie Wajeman (France, 2021)

20h30 : Wendy et Lucy de Kelly Reichardt

À la tombée de la nuit, à La Ferrandière : Un divan à Tunis de Manele Labidi (Tunisie-France, 2019)

Vendredi 9

18h30 : Coeur de verre de Werner Herzog (Allemagne, 1976)

20h30 : The Amusement Park de George A. Romero (Etats-Unis, 1973)

Samedi 10

14h : Wendy de Benh Zeitlin (Etats-Unis, 2020)

16h30 : Médecin de nuit de Elie Wajeman (France, 2021)

18h30 : Kids Return de Takeshi Kitano (Japon, 1996)

20h45 : A touch of sin de Jia Zhangke (Chine, 2013)

Dimanche 11

10h30 : Mon Voisin Totoro de Hayao Miyazaki (Japon, 1988)

14h : Wendy de Benh Zeitlin (Etats-Unis, 2020)

16h30 : Médecin de nuit de Elie Wajeman (France, 2021)

18h30 : L'échiquier du vent de Mohammad Reza Aslani (Iran, 1976)