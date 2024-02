Une vente de livres à 1 € près de Lyon

Deux magasins Cultura organisent une vente de livre à 1 € ce samedi !

Seconde édition de l'opération en collaboration avec Lire c'est partir ce samedi 24 février. Organisée par les magasins Cultura, la vente vous permettra d'accueillir des titres jeunesse pour la modique somme d'un euro.

"Avec Lire c’est partir, pas d’entorse à la loi Lang et au prix unique du livre. Cette maison d’édition fondée en 1992 par Vincent Safrat s’est donnée pour objectif de favoriser l’accès à la lecture pour les jeunes. Une belle façon de faire vivre et aimer la culture au plus grand nombre, quel que soit leur budget", explique Cultura.

L'opération a lieu dans tous les Cultura de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Près de Lyon, retrouvez cette offre à ne pas manquer dans les magasins de Saint-Priest et Champagne-au-Mont-d'Or.