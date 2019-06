Une école de dessin atypique ouvre à Lyon

Dr Sketchy débarque à Lyon. Après des débuts prometteurs à Brooklyn, le concept s’est rapidement développé à travers le monde et la première Anti-Art School de Lyon profite du festival Lyon BD ce week-end pour faire son lancement.

Créé en 2005 par Molly Crabapple, artiste et écrivaine new-yorkaise, le mouvement Anti-Art School rassemble des artistes professionnels et amateurs pour un instant de création hors norme, bien loin des cours académiques. Les artistes croquent des modèles vivants costumés et mis en scène dans des lieux atypiques. L’objectif est de stimuler l’inspiration des artistes en proposant des séances originales et décalées, une façon de réinventer le modèle vivant. Depuis ses débuts à Brooklyn et après une centaine d’écoles ouvertes à travers le monde, notamment à Berlin, Rome, Los Angeles et Tokyo, Dr Sketchy s’installe à Lyon. Ses deux fondateurs, Marie Avril et Greg Dieu, veulent proposer un lieu de création original aux artistes lyonnais. Marie Avril est illustratrice et autrice de bande dessinée tandis que Greg Dieu est décorateur-scénographe, ensemble ils nous invitent à un moment de création hors norme. La grande première aura lieu dans le cadre du festival Lyon BD les 8 et 9 juin après-midi à l'Away Hostel dans le 1er arrondissement.

Lancement de Dr Sketchy – Samedi 8 de 18h à 20h et dimanche 9 juin de 16h à 18h - Away Hostel & Coffee Shop, 21 rue Alsace-Lorraine, Lyon 1er

Inscription par mail à hello@drsketchylyon.fr