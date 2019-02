Un concert de BTS à nouveau diffusé au cinéma à Lyon

Le 26 janvier, le groupe sud-coréen BTS, Bangtan Sonyeondan, a réussi à remplir quatre salles de cinéma à Lyon avec la diffusion de son concert. De nouvelles projections vont être organisées.

A Lyon, un groupe de musique sud-coréen parvient à mieux remplir les salles de cinéma que certains blockbusters américains. Phénomène culturel et de la k-pop (pop coréenne), Bangtan Sonyeondan, Beyond the Scene, alias BTS, sera à nouveau diffusé dans plusieurs salles de la ville le dimanche 10 février à 17h. Après avoir réussi à remplir quatre salles fins janvier, leur concert "World tour love yourself in Seoul" est à nouveau programmé dans les Pathé Carré de Soie, Vaise et Bellecour (ainsi que 60 cinémas Pathé et Gaumont en France). Comme la dernière fois, les séances devraient être complètes très rapidement avec une ambiance qui parvient à convaincre même ceux qui ne connaissaient pas le groupe jusqu'à présent.