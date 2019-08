Tourné dans le métro de Lyon : le clip de Sting et Gims est en ligne

Sting et Gims (ex Maître Gims) avaient tourné un clip dans le métro D de Lyon cet été. La vidéo de "Reste" est désormais disponible en ligne.

Voici un clip tourné à Lyon qui va réjouir les fans de Sting et Gims, mais aussi ceux qui aiment découvrir les coulisses du métro (qui pourront toujours couper le son si la musique ne leur plait pas). Mi-juillet, les deux chanteurs ont été filmés à l'intérieur du dépôt Thioley, là où sont garées et entretenues les rames de la ligne D, pour tourner la vidéo de leur duo Reste. Le clip est désormais en ligne et il est possible de le découvrir ci-dessous. Chaque année TCL accueille des tournages de film, mais c'est la première fois qu'un clip est entièrement filmé dans le réseau (sauf exception sans autorisation). Il a été entièrement tourné à Lyon, alors que Sting était présent en ville pour son concert aux nuits de Fourvière le 17 juillet dernier. Les équipes cherchaient un train, pas forcément un métro, ainsi qu'un site industriel. Le dépôt de la ligne D a correspondu au cahier des charges.