Théâtre : No pasarán au Point-du-Jour !

Tiago Rodrigues, l’actuel directeur du Festival d’Avignon, présente au théâtre du Point-du-Jour Catarina et la beauté de tuer des fascistes, sa pièce la plus provocatrice et politique.

La nomination de Tiago Rodrigues, en juillet 2021, à la direction du Festival d’Avignon (devenant le premier artiste étranger – il est portugais – à prendre la tête de la manifestation) lui a valu un élan de curiosité en France, et à Lyon en particulier. On a ainsi pu voir de nombreux spectacles qu’il a écrits et/ou mis en scène : La Cerisaie avec Isabelle Huppert au TNP, Dans la mesure de l’impossible et Iphigénie aux Célestins, mais aussi Antoine et Cléopâtre sur les planches de la Croix-Rousse.

Le théâtre du Point-du-Jour n’avait pas encore programmé “son” Tiago Rodrigues mais ce sera chose faite cette saison. Les 6 et 7 février, on pourra y voir Catarina et la beauté de tuer des fascistes, une pièce qui est considérée comme la plus frontalement politique et provocatrice de son œuvre.

L’histoire se présente ainsi : une maison dans les bois, une famille réunie, une tablée apprêtée pour un banquet, une fête se prépare. Une fête assez spéciale.

Chaque été, dans ce coin de campagne isolé du sud du Portugal, on tue un fasciste, kidnappé dans ce but, en représailles de l’assassinat de Catarina Eufemia, icône de la résistance au régime dictatorial d’António de Oliveira Salazar, qui a sévi dans le pays des années 30 jusqu’à la révolution des Œillets. Tout est prêt pour l’accomplissement de ce rituel familial mais la plus jeune de la lignée à qui revient cette mission refuse de s’y soumettre (par peur, par pacifisme, refus d’une tradition discutable) et fait scandale…

Les débats sont menés à bâtons rompus, les arguments pleuvent et se confrontent face à ce refus qui fait dérailler la mécanique trop bien huilée de cette cérémonie annuelle. Le ver est dans le fruit. Jusqu’où cela va-t-il aller ? Nous ne vous le dirons pas ici mais ce qui est sûr, c’est que l’on retrouve dans ce spectacle toute la maestria de Tiago Rodrigues, son art de créer des images fortes et d’impulser un jeu intense chez les comédiens toujours aguerris qu’il dirige.

Catarina et la beauté de tuer des fascistes – Les 6 et 7 février au théâtre du Point-du-Jour