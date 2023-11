Théâtre : La Germination, un spectacle de réalité augmentée poétique et futuriste

La Germination/D’autres mondes possibles, la création du directeur du TNG, Joris Mathieu, est reprise au théâtre Les Ateliers.

Voilà une belle occasion de voir ou revoir ce spectacle innovant où l’on chausse des lunettes de réalité augmentée afin de mieux plonger dans un univers à la fois poétique et futuriste qui invite à la réflexion sur notre avenir proche.

À noter que la reprise de ce spectacle s’inscrit dans un temps fort de la programmation du TNG : le festival Micro Mondes. Un événement qui se consacre à des pièces immersives et novatrices avec cinq spectacles à l’affiche (La Germination, L’Errance (The Roaming), Foraine, À poils et Vrai) du 14 au 26 novembre.

La Germination/D’autres mondes possibles. Du 14 au 18 novembre au Théâtre Les Ateliers - TNG