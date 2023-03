Chloé Bouiller, autrice et comédienne, reprend son récit initiatique. Seule en scène, elle raconte avec lucidité et dérision les débuts d’actrice de Zoé, jeune Marseillaise déracinée.

Hantée par ses origines et l’implacabilité de la transmission familiale et artistique dans laquelle elle s’inscrit, la jeune femme cherche coûte que coûte à réconcilier fantômes et vivants, mini-jupe et théâtre, rape and revenge, force et côté obscur.

Foutre plein les yeux – Du 15 au 20 mars, au théâtre des Clochards Célestes