Théâtre de la Renaissance à Oullins : c'est parti pour une nouvelle saison !

Le théâtre de la Renaissance démarre sa saison avec Le Funambule, une création qui interroge la place de l’artiste dans le monde

À la Renaissance, comme dans la plupart des théâtres de l’agglomération, derrière les murs clos par les confinements successifs, le travail de création ne s’est pas arrêté.

Les artistes ont continué d’inventer, de s’exprimer, même s’ils étaient privés de représentations publiques. Des représentations avaient lieu mais pour des publics de scolaires ou de professionnels du spectacle (journalistes, programmateurs, comédiens, etc.). Le moment est enfin venu de retrouver le public.

Ainsi la compagnie lyonnaise du Fenil Hirsute pourra-t-elle présenter Le Funambule. Une adaptation théâtrale du texte éponyme peu connu de Jean Genet. À la fois essai sur l’art et poème adressé à un jeune apprenti acrobate, il y est question de la place de l’artiste dans le monde, de l’engagement, jusqu’à la mort – sans cesse risquée par le funambule.

Autre moment particulièrement intéressant à noter dans la programmation du théâtre oullinois, Le Royaume. Un texte futuriste écrit par les membres du Collectif X, qui avait déjà présenté début 2020 à la Renaissance, une remarquable adaptation du film culte de John Cassavetes, Une femme sous influence.

Le Royaume est un spectacle qui nous projette à la toute fin des temps, au cœur d’une époque si lointaine que personne ne peut l’embrasser avec l’esprit. Il n’y a plus dans l’espace que des trous noirs, qui finissent tous par fusionner, s’évaporer. Nous sommes aux confins de l’univers, au bord d’un gigantesque et ultime trou noir, dans cette dernière ère baptisée Le Royaume. L'intention de la metteure en scène, Maud Lefebvre, est de proposer "un spectacle hautement cinématographique et plastique".

Le Funambule – Du 28 septembre au 1er octobre – Bord de scène à l'issue de la représentation du jeudi 30 septembre

Le Royaume – Du 6 au 9 octobre au théâtre de la Renaissance – Bord de scène à l'issue des représentations du jeudi 7 et du vendredi 8 octobre

www.theatrelarenaissance.com