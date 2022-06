Feu sacré est un feuilleton théâtral en trois épisodes présenté tous les quinze jours à la manière d’une série télé. David Lescot a écrit un texte sur mesure pour les interprètes : trois personnages liés par un pacte d’amitié que l’on suit durant plusieurs décennies. Épisode 2 du 1er au 3 juin au théâtre de la Croix-Rousse.

La mise en scène de chaque épisode est confiée à une metteuse en scène différente : Ludmilla Dabo, Ambre Kahan et Aurélie Van Den Daele. On plonge au cœur du destin des apprentis comédiens (une jeune fille et deux jeunes hommes formant une sorte de Jules et Jim de 2022) qui nourrissent, à l’aube de leurs 25 ans, le même rêve : être comédiens et travailler ensemble, sans laisser la moindre histoire d’amour s’infiltrer dans leur trio.

Mais, évidemment, la vie et le temps défont les promesses, déroutent, transforment rêves et amitiés… C’est ce que l’on observera tout au long de cette série théâtrale en trois épisodes, s’étirant sur plus de 20 ans. Du théâtre dans le théâtre, qui raconte l’accomplissement du désir d’être sur scène, ses joies et ses désillusions…

Nous avons vu le premier épisode, une réussite, malgré quelques maladresses, portée par l’énergie des trois jeunes comédiens : Yohann-Hicham Boutahar, George Cizeron et Elise Martin. À suivre donc…

Feu sacré – Épisode 2 du 1er au 3 juin ; épisode 3 du 15 au 17 juin au théâtre de la Croix-Rousse