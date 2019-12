Stomp et autres spectacles à voir avec des enfants à Lyon en décembre

Une parade tendre (Zwäi), une exploration de la gravité (A simple space) et les percussions de Stomp. Trois spectacles bien rythmés à voir avant les vacances.

Plein les yeux et les oreilles

Les huit percussionnistes et danseurs de de la compagnie américaine Stomp ont fait leurs premières armes dans la rue, sur les trottoirs de Brighton et de Londres, sans savoir que plus tard ils se produiraient à Broadway. Les revoilà sur la scène de la Maison de la danse avec leur spectacle culte. Avec humour et à un rythme endiablé, ils embarquent les spectateurs dans leur univers jubilatoire : percussions sur des objets du quotidien, danse, claquettes… Du son, du rythme, de l’énergie ! le public est conquis. Pour prolonger le plaisir, ne ratez pas l’atelier de claquettes proposé par la compagnie Sylvie Kay. Dans un esprit participatif, petits et grands sont invités à découvrir cette belle discipline en s’amusant. L’occasion aussi de rendre hommage aux 120 ans des claquettes américaines.

Stomp / À partir de 7 ans – Du 10 au 15 décembre à la Maison de la danse

Atelier de claquettes – Samedi 14 décembre à 17h (gratuit sur inscription)

Sur terre et dans les airs

En couple sur scène comme dans la vie, Esther et Jonas investissent la scène du théâtre de la Renaissance en cette fin d’année. Une table, des cordes, des bouteilles, il n’en faut pas plus à nos deux artistes pour réaliser des acrobaties aériennes et manipulations d’objets des plus impressionnantes. Vêtue d’une robe rouge, Esther semble suspendue dans les airs, ne faisant plus qu’une avec sa corde, tandis que Jonas, en costume gris, marche sur des bouteilles en verre. Avec précision et virtuosité, les deux artistes enchaînent les numéros et évoluent dans une sorte de parade tendre et réjouissante. Rencontre, chamailleries, taquineries, rapprochements… mais c’est de l’amour qu’il s’agit !

Zwäi / À partir de 5 ans – Les 18, 20 et 21 décembre au théâtre de la Renaissance (Oullins)

À la force du poignet

Présenté plus de six cents fois dans trente pays, lauréat de plusieurs prix, le spectacle A simple space, de la compagnie australienne Gravity & Other Myths (La gravité et autres mythes) est à couper le souffle. Les sept acrobates, deux filles et cinq garçons, semblent explorer leurs limites pour produire une performance physique incroyable. La mise en scène est sobre – pas de fioritures du type maquillage ou décor – et permet de se concentrer totalement sur le geste, la force et la grâce des artistes. Une réelle proximité s’installe avec les spectateurs, qui entendent les respirations, ressentent les efforts et retiennent leur souffle au rythme des acrobaties. Du nouveau cirque comme on l’aime.

A simple space / À partir de 7 ans – Vendredi 20 décembre au théâtre de Vénissieux