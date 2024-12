Spectacle de fin d’année : l’art de l’effeuillage burlesque

Installé dans la Presqu’île lyonnaise depuis 2023, le cabaret Ô Boudoir est un lieu unique en son genre qui propose une programmation avec des soirées à thèmes mais aussi, en semaine, des stages, des cours de danse de cabaret, d’effeuillage burlesque, de marches en talons, de chair dance… ouverts à tous.

Pour les fêtes et tout au long de l’année, la soirée signature Ô Boudoir est le cabaret burlesque avec des artistes venus d’Europe et des spectacles inédits autour de styles différents : effeuillage, chant, stand-up, magie, glamour, numéros poétiques, danse, drag… le tout dans une atmosphère feutrée et intimiste où le public profite également de la restauration et du bar.

© David Mançois

La directrice, Ophélie Carré, danseuse de formation et artiste référence de l’effeuillage burlesque, a créé ce lieu dans l’idée d’allier féminité et arts de la scène avec bienveillance et professionnalisme pour accompagner les femmes (et les hommes) dans leur reconnexion à elles-mêmes. Le 31 décembre sera la soirée à ne pas manquer avec le spectacle du Nouvel An So burlesque.

Cabaret Ô Boudoir – 15, rue de Condé, Lyon 2e – www.boudoirlyon.com