Spectacle au fort de Feyzin : danser comme les oiseaux

Le fort de Feyzin propose aux grands et aux petits Balade, un voyage aérien à la découverte des oiseaux migrateurs.

Entre balles de jonglage, danse et acrobatie, la compagnie Virevolt invite les spectateurs à la suivre dans une jolie histoire qui parle de l’aigrette, de l’autruche, du cagou de Nouvelle-Calédonie et bien d’autres espèces encore qui prendront leur envol dans un moment de cirque à la fois spectaculaire et poétique.

Portée par un esprit de partage avec le public et le désir d’imaginer le cirque dans de nouveaux espaces, la compagnie a imaginé cette belle rencontre propice aux soirées d’été où chacun pourra danser à la fin de la représentation.

Balade – Compagnie Virevolt – Le 13 juillet – Fort de Feyzin – www.lefortdefeyzin.fr