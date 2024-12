Malgré quelques romans déjà traduits en français, dans le genre policier notamment, on connaît peu Jerry Stahl. Romancier, Stahl est aussi scénariste : il a collaboré à des séries aussi disparates qu’Alf, Clair de Lune ou Twin Peaks, écrit quelques films et publié en 1995 d’inénarrables Mémoires des ténèbres sur ses déboires de scénariste accessoirement héroïnomane et de père de famille indigne. La chose a même été adaptée au cinéma avec Ben Stiller dans le rôle-titre pour un succès tout relatif qui accrut néanmoins la notoriété de l’écrivain.

En France, c’est grâce à Nein, Nein, Nein !, publié il y a deux ans et qui ressort aujourd’hui en format poche, que Stahl a vu son nom briller au firmament des critiques, l’écrivain Philippe Jaenada le tenant pour l’un des meilleurs livres qu’il ait lu ces dernières années. Et l’un des plus drôles. Avertissement nécessaire, il convient d’aimer l’humour noir et l’autodérision, le sous-titre du livre étant : La dépression, les tourments de l’âme et la Shoah en autocar. Tout un programme sur lequel l’auteur ne ment pas. Au fond du trou, il entreprend pour se guérir (ou nourrir sa dépression) d’effectuer un de ces voyages organisés en Europe de l’Est dont il a appris l’existence sur Google : une excursion tout ce qu’il y a de plus détendue dans les camps de la mort en autocar, donc. Là, il rencontre une belle brochette de compatriotes pas piqués des hannetons qui vivent l’expérience comme s’ils étaient à Disneyland. Quelque part entre Woody Allen et Hunter Thompson, Stahl livre une œuvre absolument hilarante, en même temps que perturbante sur la désinvolture de notre rapport à l’histoire et notre aveuglement. Dans OSS 117, Rio ne répond plus, l’agent secret donne sa définition (passable) de l’humour juif : “Quand ce n’est pas drôle et que ça ne parle pas de saucisses.” Ce n’est pas tout à fait vrai. Dans Nein, Nein, Nein, Stahl fait de l’humour juif : il est beaucoup question de saucisses et on rit du début à la fin.

Nein, Nein, Nein – Jerry Stahl, éditions Rivages Poche, 368 p., 9,80 €.