Les 4 et 5 juin, Saint-Romain-en-Gal organise ses traditionnelles "Journées Gallo-Romaines". L’occasion idéale de se retrouver plongé en famille au coeur de l’Antiquité.

Au cours du week-end des 3 et 4 juin, 300 "reconstituteurs", issus de toute l’Europe, établissent leurs quartier dans le Rhône afin de présenter défilés et spectacles aux visiteurs. Et, cette année, ce sont les deux rives du Rhône qui se prêtent au jeu avec des animations prévues au musée Gallo-Romain deSaint-Romain-en-Gal, à trente minutes au sud de Lyon, au temple d’Auguste mais également au théâtre antique.

Les visiteurs pourront admirer en famille les cavaliers et les archers, retenir leur souffle au cours des spectaculaires combats de gladiateurs ou encore être baigné dans la mode féminine antique avec un défilé proposé par l’impératrice.

Une immersion assurée

Afin de découvrir les modes de vie des peuples de l’Antiquité de façon bien plus ludique que dans une salle de classe, les visiteurs auront l’opportunité de mettre la main à la pâte. Cuisiner et s’habiller n’aura jamais été aussi divertissant ! Pour les plus téméraires, il sera également possible d’apprendre à manier le glaive et le bouclier ou encore de s’initier au tir à l’arc.

Activités plus calmes mais tout aussi initiatrices, l’auditorium ouvrira ses portes afin de projeter en exclusivité le film "Le Pacte Gaulois" primé lors de plusieurs festivals, ainsi que les "Tutos-Gallos", produit par les équipes du Musée Gallo-Romains pour l’occasion.

Teinture, cuissons de céramique, taille de pierre... L’ensemble des savoir-faire artisanaux seront présentés par le biais d’une exposition ou d’ateliers. Après avoir créée leur propre pendentif ou poisson en osier les visiteurs pourront ramener leurs confections à la maison, l’occasion de faire perdurer l’histoire un peu plus longtemps.

Les "Journées Gallo-Romaines" se dérouleront la totalité du week-end du 4 juin sur les deux rives du Rhône.