[Re]trouvailles : 10 jours d'animations gratuites sur la Presqu'Île à Lyon

A partir du 3 et jusqu’au 13 octobre, My PresquÎle organise un festival d’ateliers animés par les commerçants, artisans, créateurs et hôteliers de la Presqu’Île lyonnaise.

Pour la 4e édition, My Presqu’Île organise un festival "[Re]trouvailles" de 10 jours en partenariat avec les commerçants, artisans, créateurs et hôteliers des 1er et 2e arrondissements de Lyon. Au programme, des animations gratuites organisées sur 4 thématiques, du 3 au 13 octobre :

Des animations culinaires, avec le record de la plus grande planche apéro que les lyonnais sont invités à déguster

Des animations historiques, avec notamment une exposition de photos de l'histoire de la Presqu’Île

Des animations artistiques, avec des spectacles vivants d’artistes de rue et du théâtre d’impro

Des animations familiales pour les plus petits

Plus d’informations sur le site de My Presqu’Île.