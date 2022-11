Projection : "Un Désert au Cœur du Monde", sur les traces des moines dans le massif de la Chartreuse

Le café Simone propose une projection du film réalisé par Nadège Druzkowski au cœur du massif de la Chartreuse, Un Désert au Cœur du Monde. Des paysages et des vestiges qui témoignent de la dimension spirituelle de ce territoire montagneux qui porte les traces, parfois très ténues, des moines chartreux présents depuis le XIe siècle.

À mi-chemin entre documentaire naturaliste et court-métrage artistique, Un Désert au Cœur du Monde est porté par une délicate photographie réalisée par Carlo d’Alessandro, par ailleurs cameraman de la BBC. Avec la réalisatrice et artiste Nadège Druzkowski, ils ont arpenté le Massif de la Chartreuse pendant plusieurs mois, scrutant les empreintes laissées par les moines dans le paysage.

Vestiges religieux, sentiers, clairières, mines de fer, ancienne distillerie, autant de traces - parfois effacées par le temps - qui témoignent de la présence depuis mille ans de cet ordre religieux, dont le mode de vie s’est organisé autour du silence, de la solitude et de la prière.

Ce film, dont les images de la nature semblent imprégnées de cette vie contemplative, est appréhendé "comme un espace rêvé, ressenti ouvrant la voie à une étendue où le sceau du temps se dissout, où le temps humain tend à se confondre avec un temps végétal".

Une dimension onirique qui fait également écho au très beau travail pictural de Nadège Druzkowski qui restitue des paysages composés d'arbres et de montagnes - peints à l'aide d'outils végétaux comme des feuilles ramassées in situ - et dont certaines toiles sont exposées au Café Simone.

Où ? Le Simone, 45, rue Vaubecour, 69002 Lyon

Quand ? Vendredi 2 décembre à 20h. Entrée libre sans réservation. Durée 30 mn