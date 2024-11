Afin de lutter contre les violences intra-familiales, le pôle "VIF" du tribunal de Saint-Etienne a mis en place six actions, dont un tout nouveau système de contrôle judiciaire avec placement probatoire.

Installé depuis cette année au sein du tribunal de Saint-Etienne, le pôle VIF, dédié à la prise en charge des violences intra-familiales, a organisé une demi-journée d'information, le 15 novembre dernier. Parmi les actions mises en place, un tout nouveau système de contrôle judiciaire avec placement probatoire, expérimenté dans dix juridictions de France, dont celle de Saint-Etienne. Un dispositif visant à écarter un conjoint violent du foyer familial, en le plaçant en résidence surveillée.

Renforcement des actions

Un contrôle judiciaire avec placement probatoire mis en place, mais pas que, à retenir également cinq autres actions visant à aider les victimes de violence. Parmi celles-ci, l'organisation de stages de prévention, imposés si les faits sont isolés et de "faible gravité". Un contrôle judiciaire dédié aux violences intra-familiales , afin de suivre les auteurs de violences et accompagner les victimes. Des aménagements des salles de procès, permettant à la cible de ne pas avoir à confronter son agresseur en face. Un bracelet anti-rapprochement afin de veiller à ce que l'auteur de violences n'entre pas dans un périmètre de sécurité prédéfini. Ou encore un téléphone "grave danger", confié aux victimes qui peuvent alors directement contacter les services dédiés, et recevoir l'aide nécessaire.

Une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon en France, des chiffres "préoccupants" , que le pôle VIF du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, souhaite faire diminuer grâce à ces six actions.

A lire aussi : Les chiffres des violences conjugales en Haute-Savoie