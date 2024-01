Opéra : Barbe-Bleue refait des siennes

Avec l’opéra bouffe Barbe-Bleue de Jacques Offenbach, une reprise de la production de 2019, l’Opéra de Lyon réunit à nouveau “l’équipe qui gagne”.

La dream team ayant fait ses preuves au cours des années dans ce genre de légèretés, on retrouvera avec plaisir le metteur en scène Laurent Pelly – qui n’est jamais très loin quand on évoque à Lyon un nouvel Offenbach – et son acolyte, la dramaturge Agathe Mélinand.

La direction de l’orchestre sera quant à elle confiée à James Hendry et la conception des décors à Chantal Thomas.

Barbe-Bleue – Du 24 janvier au 4 février à l’opéra de Lyon