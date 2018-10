New York 1997 en projection à l'Institut Lumière à Lyon

Oeuvre majeure du cinéma contemporain qui influença autant le 7e art que le monde du jeu vidéo, New York 1997 sera projeté à Lyon à l'Institut Lumière.

Escape from New York. En 1997, les États-Unis font face à une explosion de la criminalité, la ville de New York a été transformée en prison de haute sécurité. L'avion du président des États-Unis s'écrase dans cette zone de non-droit et un seul homme peut le sauver : Snake Plissken. Western contemporain à l'antihéros devenu culte en l'espace d'un seul film, New York 1997 de John Carpenter sera projeté à l'Institut Lumière, samedi 27 octobre à 20h30, mercredi 31 octobre à 21h et dimanche 11 novembre à 19h.

Le réalisateur a lâché sa caméra depuis une dizaine d'années pour se lancer dans une carrière de musicien. Avec New York 1997, il livrait en 1981 un film brut, sans concession, d'une modernité saisissante, souligné par une bande originale culte composée par... John Carpenter. Kurt Russell prête ses traits au mythique Snake Plissken, plongé dans un huis clos new-yorkais où ses antagonistes réaliseront trop tard qu'ils sont piégés sur son terrain de chasse. Aux effets spéciaux, un jeune garçon fait alors ses armes auprès de "Big John" : James Cameron.

