Théâtre en famille : scènes de ménage à Irigny

C’est son admiration pour Feydeau et son goût pour les disputes au théâtre qui ont donné envie à Franck Morellon de revisiter le célèbre vaudeville Feu la mère de Madame. Du 3 au 5 décembre au Patadôme théâtre à Irigny.

Avec la metteuse en scène Audrey Jegousse, ils ont mis au point une scénographie originale et colorée, transposant la pièce dans les années 70.

Les dialogues et les jeux de scène parfois physiques, avec bagarres, chutes et poursuites donnent un rythme endiablé à la pièce. Les querelles et les échanges pleins de mauvaise foi sont croustillants. Le public se laisse embarquer bien volontiers dans cette atmosphère comique et burlesque.

Feu la mère de Madame ! ? – Du 3 au 5 décembre – À partir de 7 ans. Patadôme théâtre – Irigny – www.patadome.com