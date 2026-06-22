Musique classique : Oraison funèbre à la Trinité

L’Ensemble Baroque de Wrocław propose un chef-d’œuvre oublié de Bach : Trauerode

Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl (Laisse, princesse, laisse encore un rayon), également appelée Trauerode, est une cantate composée par J.-S. Bach en forme d’oraison funèbre en mémoire de la reine de Pologne.

Par ses proportions – elle comporte deux parties et s’avère bien plus longue que la majeure partie des cantates de Bach – et sa dimension architecturale, elle fait écho aux Passions, notamment celle selon saint Jean avec qui elle partage l’usage d’instruments “archaïques” pour l’époque comme les violes de gambe et les luths.

Visiblement satisfait de son travail, Bach réutilisera plusieurs chœurs et arias dans d’autres de ses œuvres comme la Trauer-Musik, BWV 244a, pour les funérailles du prince Léopold d’Anhalt-Köthen ainsi que la Passion selon saint Marc (dont la partition a hélas été perdue).

C’est l’Ensemble Baroque de Wrocław (Pologne) qui sera ici aux affaires pour défendre un programme qui comprendra également le Concerto pour hautbois et violon en do mineur BWV 160R de Bach ainsi que deux œuvres de compositeurs baroques polonais, relativement inconnus au bataillon, Kaspar Forster et Grzegorz Gerwazy Gorczycki : deux curiosités qui auront le mérite de retenir notre attention.

Trauerode – Jeudi 25 juin à 20 h à la chapelle de la Trinité – https://trinitelyon.com/