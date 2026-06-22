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Les deux nouveaux bateaux du Navigones sont arrivés à Lyon. (Capture Twitter Jean Charles Kohlhaas)

À Lyon, Navigône double la cadence et inaugure sa nouvelle halte Saint-Vincent

  • par LR

    • Un an après son lancement sur la Saône, la ligne fluviale Navigône renforce fortement son offre avec deux nouveaux bateaux et une fréquence portée à 15 minutes aux heures de pointe.

    Navigône entre dans une nouvelle phase de développement. Depuis le 20 juin, la ligne fluviale du réseau TCL reliant Vaise-Industrie à la Presqu'île et à Confluence dispose désormais de sa flotte complète avec l'arrivée de deux nouvelles navettes électriques, baptisées La Soyeuse et Le Canut. Une montée en puissance qui permet au Sytral de doubler la fréquence en heures de pointe.

    Concrètement, les bateaux circulent désormais toutes les 15 minutes entre Vaise-Industrie et Terrasses Presqu'île aux périodes les plus chargées, contre 30 minutes auparavant. En semaine, le service est assuré de 7 heures à 21h30, avec une amplitude également renforcée.

    Cette évolution intervient un an après la mise à l'eau de Navigône. Depuis juin 2025, près de 200 000 voyages ont été enregistrés sur cette ligne de 6,2 kilomètres qui longe la Saône entre Vaise et Confluence. Selon le Sytral, 85 % des utilisateurs sont des habitants de la métropole lyonnaise.

    Autre nouveauté : la mise en service de la halte définitive de Saint-Vincent, au pied de la passerelle du même nom. Elle remplace l'arrêt provisoire des Subsistances et offre une meilleure intégration au tissu urbain du centre-ville.

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