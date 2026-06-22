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vague de chaleur canicule lyon
Image d’illustration canicule à Lyon. (Photo Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

41°C attendus à Lyon : quels sont les records de chaleur dans le Rhône ?

  • par Loane Carpano

    • 41°C sont attendus ce lundi 22 juin à Lyon. C'est plus que le record de juin 2019, où le mercure avait atteint les 39,9 °C.

    Des températures exceptionnelles sont attendues dans le département du Rhône. Ce lundi 22 et mercredi 23 juin, devraient d'ailleurs être les deux journées les plus chaudes de la semaine. Jusqu'à 41°C sont attendus ce lundi, de quoi faire vaciller les records de chaleur du mois de juin, datant de 2019.

    Le record de juin établi à 40, 5°C

    Cette année-là, plusieurs records avaient été battus dans le Rhône. La température la plus élevée avait été relevée le 27 juin, à la station ENS de Lyon 7e, avec 39,9 °C. Le même jour, les stations Lyon-Bron et Vénissieux avaient elles aussi enregistré leur record avec, respectivement, 38, 4 °C et 39, 4°C.

    A Villefranche-sur-Saône, le record date de juin 1947, où 41°C avait été relevé par Météo France.

    Plusieurs de ces records pourraient être battus aujourd'hui selon les prévisions de Météo France. A Lyon, 41°C sont attendus dans l'après-midi, soit plus qu'en juin 2019.

    Lire aussi : Jusqu'à 41 degrés attendus à Lyon : des records historiques de chaleur pourraient tomber cette semaine

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