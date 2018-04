Musée des Tissus : le crowdfunding encore loin du compte

Avec plus que 16 jours restants, le financement participatif lancé par la CCI de Lyon, le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et le syndicat du textile Unitex n'est pas vraiment un succès et semble encore bien loin des 450 000 euros attendus.

Dans plusieurs communiqués envoyés ce jeudi, la CCI de Lyon, le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et le syndicat du textile Unitex se sont félicités “du démarrage en trombe” de la campagne de financement participatif du Musée des tissus. En 28 jours, au moment où nous écrivons, le crowdfunding a permis de recueillir 82 840 euros sur les 450 000 espérés. Pas vraiment un démarrage en trombe donc puisqu'il ne reste que 16 jours de campagne de don. Comme l'avait annoncé en février Laurent Wauquiez lors de la présentation du projet de “renaissance” du musée, les financeurs souhaitaient s'appuyer sur les 135 000 signataires de la pétition en faveur du sauvetage de l'institution de la rue de la Charité. Actuellement, 793 contributeurs seulement ont participé pour un don moyen plutôt élevé de 108 euros.

Le montant récolté viendra se soustraire aux 24 millions d'euros (et non 10 millions d'euros prévus initialement) mis sur la table par le conseil régional, avait annoncé Laurent Wauquiez. Les donateurs auront le droit à des compensations comme la participation à un tirage au sort pour dîner avec Stéphane Bern, des sets de table, une étoffe en soie, une participation a une soirée des contributeurs et d'autres cadeaux. Pour le moment, plus de 21 000€ ont été récoltés en un jour en provenance de 208 contributeurs soit une moyenne de 100 euros par personne.