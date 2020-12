Lyon : un théâtre flottant sur le Rhône début 2022

Le projet L’ÎLE Ô va voir le jour dans le 7e arrondissement début 2022. Au programme, théâtre, espaces de réception et de restauration et terrasse panoramiquent sur le Rhône.

Imaginée et étudiée depuis plusieurs mois par l’équipe du Patadôme Théâtre, Jean-Philippe Amy et David Lahille, le projet L’ÎLE Ô va bien voir le jour après avoir été sélectionné dans le cadre d’un appel à projets associant les collectivités et services de l’État. Un emplacement lui a été attribué sur le Rhône, dans le 7e arrondissement à la jonction du Pont Gallieni et de l'Avenue Leclerc.

Au sein de six volumes sur un socle coque, sur 3 niveaux s'installeront un théâtre de 220 places, une salle avec gradins de 75 places, des espaces de réception et de restauration et une terrasse panoramique abritée. La surface totale prévisionnelle est de 1200m2.

Koen Olthuis – Waterstudio.NL, architecte néerlandais, conseiller spécial en construction flottante auprès de l’UNESCO, a été choisi pour la conception et la réalisation du projet. Les travaux débuteront durant l'été 2021 et l'ouverture au public est prévue pour début 2022.