Lyon : réouverture imminente pour le Musée des Beaux-Arts

L'institution culturelle située place des Terreaux va rouvrir ses portes après plusieurs mois de fermeture liés à la crise du coronavirus.

À partir du 22 juin prochain, le Musée des Beaux-Arts de Lyon va rouvrir ses portes et accueillir de nouveau des visiteurs. Le musée sera ouvert aux horaires habituels, tous les jours sauf les mardis et les jours fériés de 10h à 18h, les vendredis de 10h30 à 18h. Par ailleurs, du lundi au vendredi à 11h et 14h30, les médiateurs du musée accueillent le public dans les collections permanentes autour d’une œuvre ou d’un thème, pour une durée d’une demi-heure. Ces visites sans réservation sont limitées à 10 personnes.

Enfin, l'exposition “Picasso : baigneuses et baigneurs”, initialement prévue du 18 mars au 13 juillet 2020, sera présentée du 15 juillet 2020 au 3 janvier 2021. Cette exposition “propose une relecture du thème de la baigneuse dans l’oeuvre de Picasso avec, en contrepoint, des oeuvres d’artistes du passé, comme Jean Auguste Dominique Ingres, Paul Cézanne ou Auguste Renoir, qui ont influencé Picasso dans le traitement de ce sujet. Des artistes modernes et contemporains seront également présentés, car ils se sont intéressés aux baigneuses picassiennes et ont trouvé en elles une source d’inspiration ou le prétexte à une confrontation”, décrit le musée.