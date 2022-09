Lyon : les vernissages de la rentrée

Les galeries rouvrent en septembre avec de nouvelles expositions à découvrir dès cette semaine. Aperçu de trois vernissages lyonnais auxquels on pourra assister.

A à la galerie Roger Tator

Organisée avec le soutien du FMAC (Fonds municipal d'art contemporain) de Genève, l'exposition "Gambit" de Beat Lippert sera lancée avec un vernissage et des parties d'échecs le jeudi 8 septembre à 18 h. L'artiste suisse, dont on pourra découvrir le travail jusqu'au 28 octobre, développe plusieurs projets d'art contemporain, le plus récent se penchant sur la question "Comment prendre contact avec la réalité en utilisant l’art et un tapis volant ?". Située rue d'Anvers (7e), la galerie Tator est un lieu de diffusion et de production associatif qui vise l'expérimentation en mêlant arts plastiques, design et architecture.

A la galerie Catherine Mainguy

Le vernissage de l'exposition "Corpus Tempori" aura lieu le jeudi 8 septembre à 18 h, en présence de Fabrice Jac et Catherine Mainguy. Pour cette exposition, les deux artistes plasticiens proposent de s’approprier différentes œuvres parsemant l’histoire de l’art pour une transfiguration éclairée par ce début de 21ème siècle. A découvrir jusqu'au 29 octobre.

A la Salle de bains

La galerie située rue Louis Vitet (1er) accueille l'artiste Cécile Bouffard. pour l'exposition 'Basket Case' qui se déclinera en trois parties, avec un vernissage prévu vendredi 9 septembre à 18 h. La première "salle" sera accessible jusqu'au 8 octobre, avant deux autres volets jusqu'en décembre 2022. L''exposition invite le spectateur à se questionner face à des outils, objets ou oeuvres à la signification ambiguë. Cécile Bouffard est diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon en 2014.

Ces trois expositions sont en résonance avec la Biennale d'art contemporain de Lyon, qui démarre en septembre 2022 et restera ouverte jusqu'en janvier 2023.