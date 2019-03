Lyon : Le Retour d’Ulysse, événement chorégraphique et musical

Les retrouvailles d’Ulysse et Pénélope chantées par Monteverdi et jouées par la Handspring Puppet Company. Un opéra baroque avec marionnettes à découvrir à la Maison de la danse.

La Handspring Puppet Company, dirigée par Adrian Kohler et Basil Jones, développe un travail autour de l’art des marionnettes, notamment celles à tiges, mêlant la présence d’acteurs, de danse et de vidéo. Le Retour d’Ulysse, opéra baroque de Monteverdi dirigé par Philippe Pierlot et mis en scène par William Kentridge, est le seul opéra à leur répertoire, traité ici d’une manière condensée, débarrassé de ses ornements baroques pour rester centré sur les deux protagonistes, Ulysse et Pénélope.

Sur le point de mourir, Ulysse se remémore l’histoire de son retour, ses combats contre les prétendants et ses retrouvailles avec celle qu’il a toujours aimée. Dans un amphithéâtre de bois rappelant les premiers théâtres de la Renaissance, chanteurs et marionnettistes font revivre tous les personnages. Derrière eux, sur l’écran, apparaissent des figures animales, végétales ou humaines qui se métamorphosent ou disparaissent sous les traits de fusain de Kentridge. Des images qui sont aussi les visions d’une âme sur le point de s’éteindre… À découvrir !

Handspring Puppet Company / Le Retour d’Ulysse – Du 29 au 31 mars et les 2 et 3 avril à la Maison de la danse

[Article extrait du supplément Culture de janvier de Lyon Capitale]