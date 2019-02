Lyon : découvrez le programme complet de la 17e édition des Nuits Sonores

Le 6 février l’association culturelle Arty Farty a dévoilé le programme de nuit et de jour des Nuits Sonores. Pour la 17e édition du festival électronique, la direction artistique dévoile, une programmation éclectique et internationale pour tous les publics. Ils proposeront du 28 mai au 2 juin, un line-up avec de grands noms comme Charlotte Gainsbourg, Bonobo ou encore Laurent Garnier et Richie Hawtin.

Pour ses 20ans, Arty Farty tient à garder son ADN, festive, urbaine et artistique. Cette volonté de remettre en lien, la rue et l’art. Cela fait maintenant 17 ans que Lyon est le terrain de jeux des milliers de festivaliers. C’est dans cet esprit que la nouvelle édition des Nuits Sonores a été pensée. “Il y a une volonté d’investir de nouveaux espaces, et notamment d’investir de nouvelles formes de relations à l’espace publique”, explique Vincent Carry, directeur d’Arty Farty. Différents lieux seront donc à découvrir, à l’image d’un nouveau concept. “A street with”, donnera lieu à des évènements dans l’espace public, avec des artistes locaux dont les noms seront révélés le 20 avril.

La programmation des Nuits Sonores a été pensée pour plaire à tout type de public. Elle se veut être un mélange d’artistes underground, pour les aguerris de l’électro mondiale, mais aussi d’artistes plus populaires.

Les trois nuits se dérouleront aux usines Fagor-Brandt dans le 7e arrondissement.

Le 29 mai aura lieu la nuit 1. Une première tête d’affiche sera présente, sur la scène 1, le producteur anglais James Blake dont le nouvel album Assume From est sorti le 18 Janvier. Il sera accompagné d’artistes comme The comet is Coming un trio londonien entre Jazz, Funk et afrobeat, mais aussi Jon Hopkins ou Mall Grab.

La nuit 2 sera comme à son habitude, sous la forme d’un Circuit. Cette année le festival proposera une douzaine d’étapes musicales, dans différents lieux de la ville de Lyon. Les informations concernant cette nuit seront annoncées le 20 mars.

Le 31 mai aura lieu, la nuit 3 qui accueillera une des précurseurs de la scène électro underground de Ramallah en Palestine, la dj SAMA’. Son dj set sera suivi du live de Richie Hawtin et sera clôturé par Laurent Garnier.

Pour terminer, on découvrira lors de la nuit 4, Charlotte Gainsbourg, la surprise de cette édition. La soirée se terminera sur un dj set d’une habituée des Nuits Sonores The Black Madonna.

La programmation des Days a été confiée à quatre artistes phares de la scène électronique mondiale. Le Day1 aura lieu le 29 mai et sera présidé par l’une des plus grandes figures du trip-hop britannique, Bonobo. Le lendemain c’est Peggy Gou, Berlinoise d’origine sud-coréenne, qui mettra à l’honneur les artistes de son choix. Le day3 aura pour maître de cérémonie l’espagnol Maceo Plex. Enfin, pour la dernière journée des Nuits Sonores ce sera au tour de Lena Willikens de se produire et de mettre en avant les artistes de son choix.

À l’image de son engagement artistique et politique, l’association Arty Farty mettra en place 72h après le résultat des élections européennes l’European Lab Camp. Deux lieux accueilleront cette nouvelle initiative, l’Hôtel 71 et au H7. Conscient de la crise sociale et écologique qui traverse l’Europe, l’European Lab Camp se veut être un lieu de débat public et de projets artistiques.

En attendant les Nuits Sonores, Arty Farty fêtera ses 20ans du 15 au 17 mars à l’auditorium-orchestre national de Lyon. De nombreuses annonces concernant les Nuits Sonores sont encore à venir, le Closing Day, la Nuit 2/ Le Circuit, les Évènements Spéciaux etc…