Lyon : Claire Iselin, nouvelle directrice du Lugdunum-Musée

Âgée de 39 ans, l'ancienne directrice des musées de la ville de Compiègne, passée par le département des antiquités orientales du Musée du Louvre, va prendre la tête du Lugdunum-Musée et théâtres romains.

Le Lugdunum-Musée et théâtres romains a une nouvelle directrice. Il s'agit de Claire Iselin. Âgée de 39 ans, cette titulaire d’un master d’archéologie, diplômée de l’École de Louvre et de l’Institut National du patrimoine était jusqu'ici directrice des musées de la ville de Compiègne depuis 2009, après avoir travaillé au sein du département des antiquités orientales du Musée du Louvre. Elle remplace à ce poste Hugues Savay-Guerraz, qui va prendre la responsabilité du service scientifique du Musée “afin de favoriser la transmission de sa parfaite connaissance des collections archéologiques du territoire avant de prendre sa retraite à la fin de l’année 2019”, a expliqué le Grand Lyon dans un communiqué. L'an passé, le musée a reçu 125 000 visiteurs et a vu son affluence progresser de plus de 56 % entre 2015 et 2018.